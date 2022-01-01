Мощный онлайн синтезатор речи UniTools подойдет для преобразования текста любой длины и сложности в голос. Вы можете выбрать один из широкого спектра голосов и легко его настроить под свои задачи. В итоге Вы увидите красивую аудиозапись, озвученную мужским или женским голосом. Онлайн озвучка текста производится голосами, которые легко спутать со звучанием речи живого человека.

Сервис реалистичной и качественной озвучки текста голосом ("читалка" или "говорилка") от UniTools может пригодится Вам при озвучке роликов, книг, инструкций, рекламы, создании техники или даже собственного голосового ассистента (у нас есть API для этого). Полученные аудиодорожки с легкостью заменят настоящего человека при озвучке ролика, книги или лекции, причем обойдутся во много раз дешевле.

Озвучка текста UniTools значительно расширяет возможности для ведения каналов в соцсетях. Сервис для прочитывания текста голосом помогает создавать качественные аудио и видео ролики тем, кто не хочет покупать дорогостоящее оборудования для записи голоса или недоволен его звучанием.

Преимущества

В бесплатной версии программы Вам предоставлено 3 токена, котрых хватит на озвучку 750 символов премиум голосом или на озвучку 3000 символов простым голосом. Также при регистрации через известные почты (yandex, mail, bk, inbox, gmail ...) мы предоставляем еще 3 токенов для теста сервиса в платном режиме.

У нас самая дешевая озвучка в интернете. Озвучка 1000 символов обычным голосом стоит 1 токен, а премиум - 4 токена (1 токен = 1₽).

Сервис UniTools позволяет озвучивать тексты любой длины, что особенно удобно для записи объемных роликов. Количество символов ограничено только Вашим балансом

При озвучке объемных текстов все роботы порой ошибаются (неверно ставят ударения или паузы). В таком случае Вам придется исправить неверный фрагмент, уточнив его для робота. На любых других сервисах озвучки Вам придется переозвучить весь текст, даже если бОльшая его часть не изменилась. Но на UniTools мы запомниаем каждый озвученный фрагмент, чтобы затем его можно было вновь использовать совершенно бесплатно! И даже если Вы решите поэксперементировать с голосом и зададите ему другие скорость и/или высоту, то деньги со счета не спишутся.

Синтез речи от UniTools объединяет в себе голоса от самых разных производителей со всего мира. Благодаря этому мы уже сейчас можем предоставить Вам более 500 разных голосов, говорящих на большинстве популярных языков мира: русском, английском, казахском, украинском, итальянском, испанском, французском, немецком и множестве других.